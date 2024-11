Cronaca

Frecce tricolori su Catanzaro: spettacolari, ma in pochi le vedono

Anche a Catanzaro il passaggio delle frecce tricolori in vista del 74° anniversario dalla fondazione della Repubblica Italiana e per abbracciare simbolicamente il Paese dopo la grave emergenza sanitaria. Evento storico e suggestivo che però hanno potuto vedere in pochi. L'arrivo in città è stato anticipato per evitare assembramenti.