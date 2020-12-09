Cronaca

Il boss calabrese delle cerimonie… che non è un mafioso

A Corigliano Rossano questa mattina l’imprenditore Nicola Flotta, ribattezzato dalle cronache come il boss calabrese delle cerimonie, ha tenuto una conferenza stampa dopo la sua assoluzione nel maxiprocesso “Stige”. Non ha celato la commozione ed è stato anche nominato socio onorario dell’associazione Basta vittime sulla 106