Il boss calabrese delle cerimonie… che non è un mafioso
A Corigliano Rossano questa mattina l’imprenditore Nicola Flotta, ribattezzato dalle cronache come il boss calabrese delle cerimonie, ha tenuto una conferenza stampa dopo la sua assoluzione nel maxiprocesso “Stige”. Non ha celato la commozione ed è stato anche nominato socio onorario dell’associazione Basta vittime sulla 106
I Carabinieri eseguono custodia cautelare per un 20enne e un 19enne, indagati per tentato omicidio e detenzione illegale di arma da fuoco. L’aggressione sarebbe nata da una contesa personale e non coinvolgerebbe la criminalità organizzata.
Lavori in corso per rimuovere i veicoli andati a fuoco e ripristinare la normalità sull'A2 "Autostrada del Mediterraneo" dopo la rapina al portavalori tra gli svincoli di Scilla e Bagnara. In direzione nord - come fa sapere Anas - permangono rallentamenti in fase di smaltimento. I veicoli coinvolti nell’assalto, fermi all’interno della galleria Vardaru, sono stati spostati consentendo di riaprire al traffico sulla corsia di sorpasso. La corsia di marcia è chiusa dal km 414,900 al km 412,800, per consentire il completamento delle verifiche da parte del personale Anas per garantire la piena sicurezza della circolazione.