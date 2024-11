Cronaca

Ombre sui vaccini? in Calabria regna il caos

Su come in Calabria si procede nella vaccinazione ci sono indagini in corso. Noi siamo andati a Melito Porto Salvo dove risultano vaccinati diversi ultraottantenni e dalla nostra inchiesta, traspare netto il caos che fa sospettare che qualcosa non sia andando per il verso giusto.