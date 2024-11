Cronaca

Residenze per malati psichiatrici esposte al contagio

L'emergenza non riguarda solo le case di riposo per anziani. Arriva da Reggio Calabria la richiesta di aiuto per i malati psichiatrici. Intere strutture sul territorio provinciale e regionale sono sprovviste di dispositivi di protezione e sono seriamente esposte al rischio contagio.