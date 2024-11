Cronaca

Sale a 14 il numero dei contagi, nuovi casi a Crotone e Reggio

Sale a 14 il numero dei contagi in Calabria. Gli ultimi casi sono stati accertati a Crotone e a Reggio Calabria. Mentre per la città pitagorica si tratta del primo caso per la città dello Stretto il bilancio sale a quattro. Nel frattempo, la Regione si prepara a varare il nuovo piano sanitario che contempla l'attivazione di nuovi posti letto in Terapia intensiva e Malattie infettive.