Cronaca

Si allarga ancora il focolaio di Cosenza altri tre casi

Si allarga il focolaio di Cosenza: tre nuovi positivi, di cui due sono bambini. I casi emersi ancora nella comunità senegalese. In corso nuovi test di verifica. Intanto si cerca una struttura alberghiera in grado di accogliere i contagiati per consentirne l'isolamento.