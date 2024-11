Cronaca

Su Gofundme gara di solidarietà per papà Giacomo e i suoi figli

La storia di papà Giacomo e dei suoi due figli. Una vicenda che ha innescato una vera e propria tempesta di solidarietà per sostenere questo eroe che, tra mille difficoltà, resiste in questo marasma generale per il bene dei suoi figli. Su iniziativa del nostro network, attraverso Gofundme, sarà possibile effettuare donazioni per sostenere questa famiglia.