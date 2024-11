Cronaca

Vaccinazioni, Calabria ultima. Ma si “salva” il Gom di Reggio

La Calabria continua ad essere maglia nera in Italia per dosi di vaccino somministrate. Ma c’è una realtà, quella del Gom, che ha fatto sino in fondo il proprio lavoro. La Regione aveva chiesto aiuto, sul piano organizzativo, proprio al Grande ospedale metropolitano.