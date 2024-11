Cronaca

Vaccini, scuole nel caos dopo l’annuncio di Spirlí

In Calabria si rischia il caos per via del messaggio con il quale il presidente facente funzioni della Regione Nino Spirlì, ha comunicato la chiusura delle scuole per avviare la vaccinazione tra il personale docente e non docente. Al momento c’è solo l’annuncio, mentre mancano le linee guida sulle modalità di somministrazione.