Cultura

Così l'Unesco ripensa la Varia per via del Covid

Davvero insolito come l'Unesco ha tenuto vivo il rapporto tra le comunita' e le feste delle cosidette macchine a spalla. A Palmi hanno portato in strada la spettacolare Varia, simulando con un gioco di luci e la proiezione di un film sulla facciata del municipio, l'evento sospeso per colpa della pandemia.