Cultura

Covid-19, video-lezioni da casa: ecco come la vivono gli studenti

A seguito della chiusura delle scuole, da più di un mese gli studenti calabresi stanno proseguendo il programma di studio attraverso videolezioni con i propri docenti. Per capire come stanno affrontando questa nuova modalità di studio, abbiamo sentito, in collegamento skype, una quinta classe di un liceo di Catanzaro che si sta preparando agli esami di maturità in attesa di conoscere la modalità di svolgimento