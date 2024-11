Cultura

Frane a Capo Colonna, Mibact interviene con quasi 300 mila euro

Le frane sul promontorio di Capo Colonna continuano a mettere a rischio i resti archeologici, per questo il Mibact ha deciso di intervenire in somma urgenza con quasi 300 mila euro, realizzando un’opera di contenimento provvisoria che fermi il moto franoso e metta in sicurezza i reperti.