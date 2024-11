Cultura

Il magistrato Manzini: cosa fare per un futuro senza ‘ndrangheta

Il magistrato Marisa Manzini torna a Catanzaro per parlare di lotta alla mafia e lo fa partendo dalle riflessioni, contenute in un suo libro, che aiutano a comprendere il fenomeno mafioso per riuscire a combatterlo attraverso il rifiuto dell’omertà.