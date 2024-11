Cultura

Il virus non ferma l’Avis, tanti donatori in fila a Vibo

In piena emergenza sanitaria un ruolo importante lo gioca il sistema della donazione del sangue che, attraverso associazioni come l’Avis, continua a garantire il proprio contributo al sistema sanitario sempre più sotto pressione. E in tanti hanno scelto di farlo per la prima volta, come a Vibo Valentia