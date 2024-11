Cultura

La fumetteria di Pierdomenico grazie a “Yes I Start up” Calabria

Pierdomenico Sesto è un giovane lametino che grazie al progetto di autoimprenditorialità "Yes I Start up Calabria" sta per concretizzare il suo sogno: aprire una fumetteria nella sua città. Lo abbiamo incontrato questa mattina alla cittadella regionale a Catanzaro nell'ambito della presentazione de risultati della misura che è stata avviata un anno fa da Regione Calabria e Ente Nazionale per il Microcredito.