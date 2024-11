Cultura

Polistena, a grandi passi verso la città della cultura

Polistena si sta organizzando per diventare un polo culturale d’eccezione nella piana di Gioia Tauro. In quest’ottica vanno inquadrati la sistemazione della biblioteca comunale e ristrutturazione della casa che diede i natali ai fratelli Jerace, scultori di fama nazionale. Ma il cuore pulsante del nuovo progetto è palazzo Sigillò, monumento storico che verrà trasformato in un grande polo museale.