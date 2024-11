Cultura

Profumo di santità per la monaca di Castrovillari

Concluso nella diocesi di Cassano all’Jonio il processo di canonizzazione per suor Semplice Maria Berardi, al secolo Zi Monaca. Ora i documenti raccolti saranno oggetto della verifica della congregazione per le cause dei santi del Vaticano. Potrebbe presto diventare venerabile.