Cultura

Sostegno ai bambini nell'era del virus con "tessere di comunità"

È un progetto pensato prevalentemente per i bambini, per fornire loro ascolto e stimolare la creatività in un momento particolarmente delicato come quello che stiamo vivendo. È "tessere di comunità", gestito dal Centro calabrese di solidarietà di Catanzaro attraverso le piattaforme social.