Cultura

Troppe “video assenze”: studente bocciato. Ma il Tar annulla

Bocciato per troppe “video assenze”. È successo in un liceo di Vibo Valentia, decisione ribaltata dal Tar che lo “promuove”. Ai nostri microfoni il padre del quindicenne che denuncia l'ingiustizia subita dal figlio. «Unico -dice - a non essere stato ammesso».