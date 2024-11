Cultura

Ultimo giorno per gli studenti calabresi: ecco le reazioni

Oggi è il primo giorno di vacanza per gli studenti calabresi che in questi mesi, nonostante la chiusura delle scuole, hanno continuato a studiare da casa seguendo le videolezioni preparate dai docenti. Per molti altri, invece, è tempo di esami. Ecco le emozioni di chi dovrà affrontare a giorni la maturità.