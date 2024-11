Cultura

Visiere prodotte a scuola per i ragazzi della maturità

Domani anche in Calabria avranno inizio le prove orali per la maturità. Per gli studenti sarà il ritorno in classe dopo la lunga chiusura degli istituti scolastici a causa della pandemia. A Cosenza i ragazzi del Da Vinci-Nitti hanno fabbricato in laboratorio le visiere protettive da utilizzare durante l'esame davanti la commissione.