Economia e Lavoro

2019, un anno di lavoro

Un anno di lotte, di diritti negati e chiesti a gran voce. Dai lavoratori Carrefour mandati a casa con un whatsapp, ai precari e agli idonei della sanità, passando per i lavoratori della Seatt. Il 2019 ha visto l’occupazione in primo piano nei nostri telegiornali in una Calabria che ha nel lavoro una delle sue più grandi piaghe.