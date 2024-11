Economia e Lavoro

Abramo Printing dichiara crisi aziendale, 53 lavoratori a rischio

L’Abramo Printing & Logistic di Catanzaro dichiara lo stato di crisi. Per tutelare parte dei livelli occupazionali in vista di una possibile cessione dell'attività, ha proposto un incentivo all’esodo a 53 lavoratori in esubero, ma i dipendenti non ci stanno.