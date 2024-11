Economia e Lavoro

Aeroporto di Reggio, la Uil proclama lo stato di agitazione

I sindacati non ci stanno. E, di fronte ai continui tagli dei voli, proclamano lo stato di agitazione dei dipendenti dell’aeroporto dello Stretto. I lavoratori chiedono l'intervento non solo della Sacal ma anche delle istituzioni locali per scongiurare la chiusura della scalo.