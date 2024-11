Economia e Lavoro

Alto Tirreno cosentino, cauto ottimismo tra gli operatori

C'è ottimismo per la prossima stagione turistica, almeno a giudicare dai dati registrati nella prima settimana di riapertura delle regioni. Noi siamo stati nell'alto Tirreno cosentino, considerata la porta d'entrata in Calabria per capire cosa sta accadendo.