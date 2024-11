Economia e Lavoro

Catanzaro, la rabbia dei precari della sanità

Hanno occupato più volte le carreggiate di corso Mazzini, bloccando il traffico e producendo notevoli disagi alla circolazione, i circa duecento precari dell'ospedale Pugliese. Questa mattina a Catanzaro era in programma la protesta in piazza Prefettura, che è sfociata in occupazione e blocchi. Gli ormai ex dipendenti rivendicano il rinnovo contrattuale