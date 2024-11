Economia e Lavoro

Catanzaro, sit in dei precari stagionali: «Vogliamo lavoro vero»

Giornata di mobilitazione per i lavoratori precari stagionali a Catanzaro che insieme al sindacato Usb sono scesi in piazza davanti la Cittadella regionale per chiedere la regolarizzazione dei contratti e delle retribuzioni di chi lavora nel settore turistico nell’era post covid. Tra i manifestanti anche alcuni precari della sanità.