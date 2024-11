Economia e Lavoro

Cittanova: se per costruire una rotonda non bastano 10 anni…

È stata progettata per motivi di sicurezza quando ancora la città metropolitana non era stata istituita. La costruzione della rotonda al quadrivio Bombino, nel territorio di Cittanova, è diventata un caso. I lavori appaltati ad aprile 2019 dovevano essere consegnati ad agosto. Tutto, però, si è bloccato per colpa di un palo della telecom, mentre gli incidenti (anche mortali) sono all'ordine del giorno