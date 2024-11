Economia e Lavoro

Corap, vertice alla cittadella tra Oliverio, commissario e lavoratori

Il presidente della Regione Mario Oliverio ha convocato alla cittadella regionale a Catanzaro il commissario e i lavoratori del Corap, il consorzio regionale per lo sviluppo della attività produttive, affondato da debiti per 90 milioni di euro. L'intento è quello di trovare una soluzione unitaria per salvaguardare i livelli occupazionali e tutelare la funzione dell'ente.