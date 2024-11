Economia e Lavoro

Cosenza, Piazza Bilotti: operatori fremono per riapertura

Altri venti giorni sono trascorsi dal via libera della Procura di Catanzaro per la riapertura di Piazza Bilotti a Cosenza. In attesa del provvedimento di dissequestro, gli operatori commerciali stanno rimettendo a posto i locali per non perdere ulteriore tempo e riprendere a lavorare appena possibile.