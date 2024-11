Economia e Lavoro

Cosenza, protesta sindacale per il taglio dell’organico

Le organizzazioni sindacali hanno espresso preoccupazione per il numero delle cattedre venute a mancare in provincia di Cosenza nelle scuole, con un conseguente taglio del personale docente. Ma gli uffici non avrebbero tenuto conto dei criteri introdotti per il contrasto alla pandemia.