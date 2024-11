Economia e Lavoro

Covid-19, così la porta d'Europa diventa trincea

Tra le attività essenziali che non si possono fermare, c’è anche il Porto di Gioia Tauro. Siamo arrivati fino alla banchina per documentarvi come tra paura del contagio, termoscanner sempre attivi e piani di sicurezza molto costosi, i lavoratori calabresi assicurano i rifornimenti che servono all’intero Paese.