Economia e Lavoro

Covid, B&B e affittacamere esclusi da ristori

Non tutte le strutture ricettive calabresi hanno ricevuto aiuto economici durante la pandemia da Covid. L’Arbbac, associazione di categoria di B&B e affittacamere, chiede aiuto alla Regione per un settore che conta circa 2mila strutture in Calabria.