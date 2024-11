Economia e Lavoro

Fondi Cipe, dopo il fallimento di Morra ci prova la Orrico

Ha preso il via questa mattina in Prefettura a Cosenza la due giorni di confronti istituzionali convocati dal sottosegretario alla cultura Anna Laura Orrico, per fissare il cronoprogramma di investimento dei 90 milioni stanziati dal Cipe per il centro storico.