Economia e Lavoro

I poliziotti in piazza: «Lo Stato ci volta le spalle»

Sindacati di polizia in piazza a Catanzaro per chiedere maggiore attenzione al Governo: certezza della pena per chi aggredisce le forze dell'ordine e maggiori risorse in termini di personale e presidi di sicurezza. Il segretario provinciale del Mosap, Simone Guglielmini: «Lo Stato ci volta le spalle».