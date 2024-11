Economia e Lavoro

Il Cavatore conciato… per le feste, a Catanzaro scoppia la polemica

Le festività natalizie non sempre mettono tutti d'accordo. È polemica – ad esempio – sulle luminarie natalizie installate per decorare il monumento più rappresentativo della città di Catanzaro, il Cavatore. I cittadini criticano l'amministrazione: “Monumento simbolo trasformato in lunapark”.