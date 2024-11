Economia e Lavoro

Il covid-19 si abbatte sull'economia: «noi imprenditori in ginocchio»

L'emergenza coronavirus sta mettendo in ginocchio anche l'economia. Noi siamo stati in uno dei ristoranti, in questo periodo chiusi, più noti e importanti della rinomata costa vibonese e abbiamo raccolto la testimonianza dal forte sapore di denuncia dello chef che lo guida.