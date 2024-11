Economia e Lavoro

Infrastrutture e trasporti, una nuova attenzione per la Calabria

Torniamo ad occuparci della visita calabrese del ministro De Micheli per l'inaugurazione del Terzo Megalotto sulla Statale 106. L'occasione è stata utile per rilanciare l'impegno del governo per un ammodernamento globale del sistema infrastrutturale e dei trasporti nella nostra regione.