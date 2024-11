Economia e Lavoro

La protesta dei laureati in psicologia per la farsa degli esami di Stato

Scenderanno in piazza domani a Montecitorio i laureati i psicologia di tutta Italia per chiedere che l'esame di Stato per abilitarsi alla professione venga abolito con conseguente riconoscimento del tirocinio professionalizzante, così come avvenuto per i laureati in medicina. Tra questi anche 200 giovani aspiranti psicologi calabresi.