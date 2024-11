Economia e Lavoro

L’astronauta Viberti sceglie Soverato per l’addestramento

Si trova in questi giorni a Soverato l’astronauta Carlo Viberti che ha scelto la Calabria per la fase di addestramento psico-attitudinale in vista delle prossime missioni e per far conoscere i suoi prossimi progetti che interesseranno anche la nostra regione.