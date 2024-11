Economia e Lavoro

Nasce LaC play: la nuova offerta digitale del network LaC

Una nuova ed emozionante sfida per il network LaC e per la società editoriale Diemmecom. Da oggi il tasto rosso sul telecomando permetterà di entrare in un mondo di contenuti multimediali. Un modo più coinvolgente di guardare la televisione con nuove funzionalità e servizi sempre più interattivi