Economia e Lavoro

Palmi, una app contro i furbetti dell'autocertificazione

A Palmi, seconda città della provincia di Reggio Calabria, hanno zero contagi e una preoccupazione in più: ci sono troppi spostamenti abusivi. Cosi i vigili si dotano di un’app che controlla i permessi, e il sindaco chiama stupido chi non rispetta le regole.