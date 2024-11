Economia e Lavoro

Piana di Gioia Tauro, il disastro delle strade provinciali

Le strade nella provincia di Reggio Calabria sono un vero disastro per mancata manutenzione o lavori mai eseguiti. Nella piana di Gioia Tauro il paradosso della Sp2, crollata cinque anni fa e oggi chiusa perché la ditta che aveva iniziato finalmente i lavori è andata via per il mancato pagamento.