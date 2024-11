Economia e Lavoro

Riaperte a Catanzaro le richieste per i buoni spesa Covid

Nel pieno della pandemia, circa 2500 nuclei familiari catanzaresi hanno beneficiato dei buoni spesa erogati dal Comune e finanziati dalla Regione Calabria. Una misura di sostegno e solidarietà che si è resa necessaria anche nel post lockdown per le tante famiglie che si trovano ancora in stato di bisogno. Ecco come accedere ai buoni messi a disposizione dal Comune.