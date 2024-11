Economia e Lavoro

Rosarno, operai in sciopero per la sicurezza e gli stipendi

Da due giorni gli operai di Locride Ambiente, che effettua il servizio di raccolta rifiuti a Rosarno, sono in sciopero. Stanno protestando per la scarsa sicurezza dell’unico autocompattatore presente in città e per il mancato pagamento di tre mensilità.