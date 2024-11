Economia e Lavoro

Stagionali Sacal lasciati senza ammortizzatori sociali

Da anni precari e ora anche senza alcun ammortizzatore sociale per dare loro ossigeno in questa fase di blocco del lavoro e delle attività legate al Coronavirus. Sono gli stagionali in forza alla Sacal, la società aeroportuale che gestisce gli scali di Lamezia, Crotone e Reggio.