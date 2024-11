Politica

Caos precari, reparti al collasso senza rinnovo dei contratti

Inizia a generare allarme nei reparti ospedalieri la scadenza dei contratti del personale precario. Nel reparto di Oncologia del Policlinico di Catanzaro risultano in servizio 17 operatori sanitari e dal primo gennaio, se non vi sarà una proroga dei contratti, si rischia il collasso. Il primario manifesta preoccupazione per l’incapacità di poter erogare le cure antitumorali per i pazienti.