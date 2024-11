Politica

Cinque Stelle divisi sul sostegno a Draghi

Il Movimento Cinque Stelle chiamato ad una decisione fondamentale per il futuro. Dopo aver ascoltato Mario Draghi dovranno decidere il da farsi e se appoggiare un esecutivo in cui si ritroveranno con Fi. E le conseguenze della decisione avranno effetti anche sulle regionali in Calabria