Politica

Comune di Reggio, altri 16 milioni si aggiungo al disavanzo

Come un fulmine a ciel sereno è arrivata a palazzo San Giorgio la richiesta da parte della Regione di 16 milioni di euro per le tariffe relative al conferimento dei rifiuti per gli anni 2017 e 2018. L'amministrazione Falcomatà chiede che se ne riparli dopo l'emergenza Coronavirus.