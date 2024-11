Politica

Consiglio regionale rinviato: bagarre sulla presidenza

I consiglieri di centrodestra, ad eccezione di Giuseppe Graziano, hanno richiesto al presidente Irto di sconvocare la seduta prevista per oggi e riconvocarla tra una settima in modalità on line. Richiesta avallata, nonostante le critiche del centrosinistra con Francesco Pitaro che minaccia di richiedere l'intervento del governo. Nel frattempo è battaglia tra Esposito e Tallini per la presidenza.